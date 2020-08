Hotelier vom Gardasee tourte im Fiat durch Tirol und warb für Kunden

Rom, Innsbruck – Ein bekannter Hotelier vom Gardasee, Francesco Seresina, hat bei einer einwöchigen Tour mit einem alten Fiat 500 (Baujahr 1974) Südtirol, Tirol und Bayern bereist, um Touristen aus dem deutschsprachigem Raum zu vermitteln, dass ein Urlaub in Italien sicher sei. "Wenn Österreicher und Deutsche nicht zu uns kommen, gehe ich sie besuchen", lautete der Slogan des 45-jährigen Lombarden.

Seresina ist Inhaber der "Villa Sostaga", einem eleganten Boutique-Hotel in Gargnano auf der westlichen Seite des Gardasees. Mit Mühe hat Seresina nach Ende des Lockdowns im Mai sein Hotel wieder öffnen können. "Wir haben einen 'Ground Zero' erlebt. Alle Gäste hatten ihren bereits gebuchten Aufenthalt abgesagt. Ein zweites Hotel, das meine Familie betreibt, habe ich wegen der hohen Kosten nicht öffnen können. Wir haben unsere Kräfte vereint: Im Juli waren immerhin 60 Prozent der Zimmer reserviert", berichtete Seresina im Gespräch mit der APA.

Inzwischen sind viele Touristen an den Gardasee zurückgekehrt, doch Seresina vermisst seine österreichischen Gäste. "Viele von ihnen denken, dass Italien wegen der Coronavirus-Pandemie noch ein gefährliches Land sei. Das stimmt nicht. Hier bei uns in Gargnano haben wir wenige Infektionsfälle im März gemeldet, seitdem sind wir total Covid-frei. Wir liegen nur 15 Kilometer vom Trentino entfernt, einer Region mit einer äußerst niedrigen Zahl an Infektionen", meinte Seresina.