Experten: Kinder verstehen Körpersprache-Signale der Hunde oft nicht

Wien – Hunde tun Kindern gut. Die jungen Zweibeiner sollen aber lernen, mit ihren besten Freunden respektvoll umzugehen, die Körpersprache der Tiere zu lesen und ihnen Ruhepausen gewähren, so Experten. Sonst sind stressbedingte Verhaltensauffälligkeiten bei den Vierbeinern programmiert, die manchmal in Bissvorfällen enden, erklären sie in einer Aussendung der Veterinärmedizinischen Universität Wien.