Zwölfjährige in Schweden erschossen: Suche nach Tätern läuft

Stockholm – Nach den tödlichen Schüssen auf ein zwölfjähriges Mädchen in Schweden suchen die Ermittler mit Hochdruck nach den Tätern. Man habe bereits am Sonntag mehrere Personen vernommen, aber bislang noch niemanden festgenommen, sagte der stellvertretende Chef der Stockholmer Polizei, Palle Nilsson, am Montag im Morgenstudio des Fernsehsenders SVT. Die Polizei fahnde unter anderem nach einem weißen Kastenwagen, der mit der nächtlichen Tat nahe einer Tankstelle in der Gemeinde Botkyrka bei Stockholm in Zusammenhang stehen soll.