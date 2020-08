Knapp halbes Kilo Heroin entdeckt: Zwei Dealer-Trios in Wien gefasst

Wien – In Wien sind in den vergangenen Tagen zwei Drogendealer-Trios gefasst worden. Sonntagfrüh gab es drei Festnahmen in einer Wohnung im Bezirk Leopoldstadt, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei wurden 455 Gramm Heroin sowie weitere Drogen in einem Sackerl sichergestellt, das an einer Schnur in einen Lichthof baumelte. Die andere Tätergruppe wurde am Freitag an zwei Orten in Wien festgenommen.