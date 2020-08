Almodovar zeigt seinen neuen Film beim Filmfestival von Venedig

Venedig – Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar ("Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“) hat einen Film auf Englisch gedreht. Das neue Werk "The Human Voice“ mit der britischen Schauspielerin Tilda Swinton (59) in der Hauptrolle wird beim Filmfest in Venedig in September außer Konkurrenz laufen, wie die Festivalmacher am Montag mitteilten. Der nur 30 Minuten lange Film sei an das gleichnamige Stück des französischen Dramatikers Jean Cocteau angelehnt. Er werde der erste englische Film des Spaniers, hieß es.