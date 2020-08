BBT-Bauarbeiten in der Innsbrucker Sillschlucht gestartet

Innsbruck – Der Bau des Brennerbasistunnel (BBT) schreitet voran. Nun sind die Bauarbeiten zum Baulos Insbruck gestartet, teilte die Tunnelgesellschaft BBT-SE am Montag mit. Am Fuße des Viller Berges entsteht das Nordportal des BBT. Bis Ende 2024 sollen in der Sillschlucht mehrere Bauwerke realisiert werden, um den Tunnel an den Hauptbahnhof Innsbruck anzubinden.