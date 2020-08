Gezieltes Krebstherapeutikum für mehrere Tumorarten in Europa zugelassen

Zielgerichtete Medikamente, das sind vor allem kleine, synthetisch hergestellte Moleküle als Enzymblocker, haben in den vergangenen 20 Jahren wesentliche Fortschritte in der Krebstherapie gebracht. Nun hat zum zweiten Mal ein solches Medikament in Europa in Europa eine Zulassung für die Behandlung mehrerer Krebsarten erhalten.