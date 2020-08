Fridays for Future Salzburg protestierte gegen Festspiel-Sponsoren

Salzburg – Die Klimaschützer von Fridays for Future haben am Sonntagnachmittag die Premiere der Mozart-Oper "Cosi fan tutte" bei den Salzburger Festspielen für eine Protestaktion genutzt. Eine Gruppe junger Aktivisten übte in der Hofstallgasse vor dem Festspielhaus mit einem Transparent und einem "Die-In" – die Demonstranten legen sich plötzlich wie tot zu Boden - Kritik an den Festspiel-Sponsoren.