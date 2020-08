Wirbelsturm "Isaias" wieder zum Hurrikan hochgestuft

Das Wetteramt warnte die Bewohner der betroffenen Gebiete vor Sturmfluten, Überschwemmungen und gefährlich starken Winden. Das Zentrum des Sturms sollte sich noch in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) der nördlichen Küste von South Carolina nähern und dann in den Morgenstunden im angrenzenden North Carolina auf Land treffen, erklärten die Meteorologen. "Isaias" könnte vor dem Auftreffen noch weiter an Kraft gewinnen, warnte das Wetteramt. Über North Carolina sollte sich der Sturm am Dienstag abschwächen und in Küstennähe nach Nordosten weiter ziehen.