Überflutungen: Teilsperre auf A8, Behinderungen auf der A93 in Bayern

Rosenheim – Wegen Überflutungen war die Autobahn 8 in Bayern auf einem Teilstück nahe Rosenheim in beide Richtungen komplett gesperrt. Zwischen Frasdorf und Achenmühle trat der Aubach über die Ufer, die Fahrbahn wurde überspült. In Fahrtrichtung Salzburg ist mittlerweile eine Fahrspur wieder frei, Richtung München darf bisher nur der Schwerlastverkehr fahren. Ab dem Dreieck Inntal hatte sich ein Stau gebildet.