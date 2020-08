Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Fokus an der FH Kufstein Tirol

Die FH Kufstein Tirol bietet ihren Studierenden modernste Inhalte durch hervorragende Lehre und praxisnahe Ausbildung. Rund 500 Lehrende betreuen die 2.200 Studierenden persönlich und individuell. Alle Studierenden sammeln wertvolle Auslandserfahrung an einer der mehr als 210 Partnerhochschulen – ein ganzes Semester im Bachelor-Vollzeitstudium, berufsbegleitend in einer intensiven Auslandswoche.

Eine weitere Besonderheit besteht in der Möglichkeit, vier Bachelor- und neun Masterstudiengänge berufsbegleitend am Wochenende zu studieren.

Die Kufsteiner Fachhochschule hat das Thema Digitalisierung in alle 12 Bachelor- und 12 Masterstudiengänge integriert. Zudem engagiert sich der Campus seit langem für Nachhaltigkeit und Umweltschutz und strebt hier eine Vorbildfunktion in der Region an, das bedeutende Thema wird auch in der Lehre einiger Studiengänge fokussiert.