„Augenauswischerei": Innsbrucker NEOS kritisieren Georg Willi

Innsbruck – In einer Aussendung am Dienstag kritisiert die Innsbrucker NEOS-Gemeinderätin Julia Seidl die Wohnbaupolitik von Bürgermeister Georg Willi heftig. Innsbruck baue und baue, aber die Wahlversprechen des grünen Bürgermeisters werden sich aber als Augenauswischerei herausstellen, so Seidl.