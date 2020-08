Verdächtiger im Fall Maddie: Landgericht Kiel prüft neuen Antrag

Kiel/Hannover – Im Fall Maddie will das Landgericht Kiel prüfen, ob es für einen erneuten Antrag auf vorzeitige Haftentlassung des Verdächtigen zuständig ist. Der 43-Jährige sitzt derzeit in Kiel eine Gefängnisstrafe von 21 Monaten wegen Drogenhandels ab, die das Amtsgericht Niebüll vor einigen Jahren verhängt hatte. Haft-Ende ist der 7. Jänner 2021, zwei Drittel dieser Strafe waren am 7. Juni dieses Jahres verbüßt.