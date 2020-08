Ratingagentur zeichnet Hypo Tirol Bank für Nachhaltigkeit aus

Darüber hinaus konnte die Hypo Tirol Bank in der Kategorie „erneuerbare Energie“ eine hervorragende Bewertung erzielen. "Und das, obwohl die Möglichkeiten zur Verbesserung des Umweltschutzes für ein Finanzinstitut vergleichsweise gering sind", so die Bank in einer Aussendung am Dienstag. Das Thema Nachhaltigkeit sei nicht nur in aller Munde – es liege dem Unternehmen auch am Herzen. "Wir sind überzeugt, dass ein guter Umgang mit Mensch und Natur sowie eine nachhaltige Unternehmensführung die Grundlage für wirtschaftliche Erfolge sein muss", so die Vorstände Hans-Peter Hörtnagl, Johannes Haid und Alexander Weiß.