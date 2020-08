„Operation Rasputin“: 15 Jahre Haft für Drogen- und Waffenhandel im Darknet

Innsbruck/Graz/Wien – Die „Operation Rasputin“ hat am Montag in Graz ihr vorläufiges Ende gefunden. Wegen Drogen- und Waffenhandels im Darknet sowie Anstiftung zur Urkundenfälschung wurde der 44-jährige Haupttäter, genannt „Rasputin“, zu einer jahrelangen Haftstrafe verurteilt. An den Ermittlungen zu der österreichweit agierenden Tätergruppe hat seit Juni 2019 neben Ermittlern aus Graz und Wien auch die Tiroler Polizei mitgewirkt.