BM Willi zieht Schlussstrich unter Diskussion um neuen Grillplatz in Kranebitten

Innsbruck – Der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) will der Diskussion um den neuen Grillplatz in Kranebitten endgültig ein Ende setzen. Die Fakten würden klar für die gewählte Lösung sprechen, betonte der Stadtchef in einer Aussendung vom Mittwoch. „Die vom Stadtsenat beschlossene Lösung ist wohl durchdacht und im Vergleich zu früheren Gestaltungen eine deutliche Verbesserung."