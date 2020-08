Drei tote Schafe: Verdacht auf Wolfsriss in Spiss

Spiss – Bei drei toten Schafen, die am Wochenende in Spiss aufgefunden worden waren, hat sich ein konkreter Wolfsverdacht ergeben. "Die Schafe weisen Kehlbisse auf", beschrieb Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer, das verdächtige Rissbild in einer Aussendung am Mittwoch.