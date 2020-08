SpaceX testete erfolgreich Prototyp einer Mars-Rakete

Houston – Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erfolgreich den Prototyp einer Mars-Rakete getestet. Auf mehreren Websites von Weltraumexperten waren am Dienstag Aufnahmen des Testflugs im texanischen Boca Chica zu sehen: Der Prototyp SN5 stieg dabei innerhalb von weniger als einer Minute in die Höhe und landete anschließend sicher wieder auf dem Boden.

"Der Mars wird wahrscheinlicher", schrieb SpaceX-Gründer Elon Musk im Onlinedienst Twitter. Es handelte sich um den bisher größten Prototyp der geplanten 120 Meter langen Starship-Rakete, mit der das Unternehmen eines Tages Menschen zum Mars bringen will. Frühere Prototypen waren teilweise während Bodentests explodiert. Der Raketenvorläufer sollte bei dem Test eine Höhe von 150 Metern erreichen. Ob das gelang, war zunächst unklar. SpaceX gab bisher keine Details zu dem Testflug bekannt.

"Wir werden zum Mond fliegen, wir werden eine Basis auf dem Mond haben. Wir werden zum Mars fliegen", hatte Musk am Sonntag nach der erfolgreichen Landung von zwei US-Astronauten an Bord einer SpaceX-Kapsel gesagt. Es war eine Premiere in der Geschichte der Raumfahrt: Bob Behnken und Doug Hurley waren als erste Astronauten überhaupt mit einer Raumkapsel des Privatunternehmens SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. (APA/AFP)