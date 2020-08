Studie: Gefährlicher Leichtsinn im Umgang mit Bürodruckern

Köln – Effiziente Prozesse, Flexibilität, Umsatzsteigerung – die Liste positiver Effekte durch die digitale Transformation ist durchaus lang. Doch noch immer wird das Thema IT-Sicherheit rund um die zunehmende Vernetzung nur am Rand behandelt.

Welche Gefahren bei unzureichendem Schutz von Druckern ausgehen können, sei den meisten Unternehmen und ihren Angestellten kaum bewusst, so das Ergebnis der Studie: 91 Prozent der Befragten würden in den komplexen Systemen kein ernstzunehmendes IT-Sicherheitsrisiko sehen und nur einer von zehn Angestellten (neun Prozent) sei sich überhaupt darüber im Klaren, dass netzwerkfähige Drucker ein Einfallstor für Hacker darstellen.

Mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) gab laut den Studienautoren an, noch nie eine Schulung oder Weiterbildung zum Thema sicheres Drucken und Scannen erhalten zu haben. 68 Prozent der Studienteilnehmer würden berichten, dass in ihrem Unternehmen kein spezielles Authentifizierungsverfahren für den Zugang zum Drucker zum Einsatz kommt.

Das Problem ziehe sich in starker Ausprägung durch alle Branchen. Auffallend weit vorne liege dabei das Personalwesen: 90 Prozent der Befragten aus diesem Bereich würden bestätigen, dass in ihrem Unternehmen jeder den Drucker frei nutzen kann. Mit einigem Abstand folge die Kommunikationsbranche (60 Prozent) und – trotz Wissensvorsprung beim Thema IT-Sicherheit – der IT- und Telekommunikationssektor (59 Prozent).