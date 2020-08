Polizeieinsatz in Aldrans: Mann schwer verletzt aufgefunden

Aldrans – Ein Notruf aus Aldrans ging bei der Polizei am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr ein. Ein Passant hatte einen erheblich verletzten Mann aufgefunden, der angab, Opfer eines Raubüberfalls geworden zu sein. Der Vorfall trug sich laut Aussagen des Mannes in den Nachtstunden zu, wie die Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung erklärte.

Gegenüber den Polizisten vor Ort gab der 40-Jährige an, von drei Männern vier bis fünf Stunden vorher im Bereich seiner Wohn- und Arbeitsadresse überfallen, mit einem Messer verletzt und in der Folge in den Wald verschleppt worden zu sein. Er habe es eigenständig zurück zu seiner Wohnadresse geschafft, wo ihn ein Passant mit schweren Schnittverletzungen an den Armen auffand und die Rettungskette in Gang setzte.