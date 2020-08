Baby-Boom: Über 12.000 Flamingo-Küken in Südfrankreich geschlüpft

Aigues-Mortes – Baby-Boom in Rosa bzw. in Grau: In Südfrankreich hat eine Rosaflamingo-Population in diesem Jahr gewaltigen Zuwachs erlebt. Mehr als 12.000 Küken seien an den salzigen Gewässern bei Aigues-Mortes geschlüpft, teilte der Salzproduzent Groupe Salins am Mittwoch mit. Dem Unternehmen gehört der rosafarbene Salzsee in der Camargue, an dessen Ufern und weiteren Gewässern demnach in diesem Jahr eine Rekordzahl an Flamingos unterwegs ist. 40.000 erwachsene Vögel seien in dem Marschgebiet präsent, normalerweise seien es rund 15.000, so die Gruppe.