Motorradfahrer wurde bei Unfall in Häselgehr auf Straßenlaterne geschleudert

Häselgehr – Schwer verletzt endete ein Motorradausflug am Mittwoch für einen 77-Jährigen. Der Deutsche lenkte gegen 13.30 Uhr sein Motorrad auf der Lechtalstraße von Elmen kommend in Richtung Elbigenalp. In Häselgehr touchierte der Mann einen Randstein, wurde gegen eine Straßenlaterne geschleudert und verletzte sich dabei schwer. Warum es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei nicht bekannt. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Kempten geflogen. (TT.com)