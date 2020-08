Niederländer verletzte sich bei Canyoning-Tour in Finkenberg schwer

Finkenberg – Eine Canyoning-Tour hat am Mittwoch mit einem Rettungseinsatz geendet. Neun Gäste waren auf der geführten Tour in der Zemmschlucht unterwegs. Vor Beginn wurden sie noch eingeschult. Gegen 15.45 Uhr befand sich die Gruppe an der Abseilstelle "Dreizack". Dort rutschte ein 55-Jähriger auf einem nassen Stein aus. Der Niederländer verletzte sich schwer am rechten Unterschenkel.