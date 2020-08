Nach Führung: LASK muss sich Manchester United geschlagen geben

Manchester – Der LASK hat das Viertelfinale in der Fußball-Europa-League erwartungsgemäß verpasst. Die Linzer verloren am Mittwochabend beim englischen Rekordmeister Manchester United im Old-Trafford-Stadion knapp mit 1:2 und zogen nach dem 0:5-Debakel im Hinspiel in Linz noch vor der Corona-Pause am 12. März deutlich mit Gesamt-1:7 den Kürzeren. Auf die "Red Devils" wartet nun der FC Kopenhagen.

Philipp Wiesinger (55.) brachte die Gäste zwar nicht unverdient in Führung, Jesse Lingard (57.) mit dem postwendenden Ausgleich und Anthony Martial (88.) sorgten aber noch für den Favoritensieg des Premier-League-Dritten.

FC Kopenhagen – Istanbul Basaksehir 3:0

Der FC Kopenhagen siegte in seinem Achtelfinal-Rückspiel daheim gegen den türkischen Meister Istanbul Basaksehir 3:0 und machten damit ein 0:1 aus dem Hinspiel wett.

Inter Mailand – Getafe 2:0

Inter traf indes in Gelsenkirchen in einem Entscheidungsspiel auf Getafe, da bereits das Hinspiel im März aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Romelu Lukaku (33.) sorgte beim 2:0 der Mailänder mit seinem 30. Saisontor für die Führung seines Teams, Christian Eriksen (83.) besorgte kurz nach seiner Einwechslung die Entscheidung. Getafe ließ vom Elferpunkt die Chance auf den Ausgleich aus, Jorge Molina schoss am Gehäuse vorbei (76.).

Schachtar Donezk – VFL Wolfsburg 3:0

Der VfL Wolfsburg ist indes im Achtelfinale der Fußball-Europa League klar gescheitert. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel gegen Schachtar Donezk verlor der deutsche Bundesligist unter Trainer Oliver Glasner auch das Rückspiel in Kiew am Mittwoch mit 0:3. Alle Tore der Ukrainer fielen in den letzten Spielminuten. Xaver Schlager spielte bei den Wolfsburgern durch.

Im Viertelfinale steht auch der FC Kopenhagen. Der dänische Topclub schlug Istanbul Basaksehir im Rückspiel mit 3:0 und schaffte nach dem 0:1 im Hinspiel im März noch die Wende.