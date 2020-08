Taubergung in Ochsengarten: 20-jähriger Deutscher bei Canyoning verletzt

Ochsengarten – Eine Canyoning-Tour endete für einen 20-jährigen Deutschen am Mittwoch im Krankenhaus.

Der Mann war mit einer sechsköpfigen Gruppe in der Alpenrosenklamm in Ochsengarten unterwegs. Bei der Abseilstelle Nr. 7 seilte der Guide der Gruppe zunächst die Teilnehmer ab. Gegen 16.30 Uhr wollte er sich selbst abseilen. Dabei rutschte er aus und prallte in weiterer Folge mit dem Fuß gegen den Kopf des 20-Jährigen, der das Ende der Abseilstelle nicht sofort verlassen hatte.