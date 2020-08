Mutter und Tochter ließen in der Steiermark mehrere Katzen verwahrlosen

Bad Blumau – Eine Familie hat in der Oststeiermark offenbar mehrere Katzen nachlässig gehalten, so dass die Tiere verwahrlosten – einer Radfahrerin war dies aufgefallen, als sie an dem Grundstück von Mutter (69) und Tochter (28) in Bad Blumau vorbeigekommen war. Die Frau verständigte die Polizei. Die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld nahm die Katzen ab, sie wurden in tierärztliche Betreuung gegeben.