USA nehmen nach TikTok weitere chinesische Apps ins Visier

Washington – Neben TikTok könnten auch weitere Apps chinesischer Anbieter in den USA verboten werden. "Mit Muttergesellschaften in China stellen Apps wie TikTok, WeChat und andere eine erhebliche Bedrohung für die persönlichen Daten amerikanischer Bürger dar", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch in Washington (Ortszeit).