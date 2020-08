Braut in Beirut während Hochzeitsvideo-Dreh von Druckwelle erfasst

Die Braut strahlt, dann bricht von einer Sekunde auf die andere die Katastrophe herein: Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden. Eben noch posiert die Frau für ihr Hochzeitsvideo. Doch dann kommt es in Beirut zu zwei verheerenden Detonationen. Braut und Bräutigam finden sich in einem Trümmerfeld wieder. Immer mehr Internetvideos zeigen, wie sehr die Explosion Menschen aus ihrem Alltag gerissen hat.