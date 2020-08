Köstinger bekräftigt Nein Österreichs zu Mercosur-EU-Abkommen

Die Nachhaltigkeitsfolgenabschätzung zeige bei Rindfleisch sehr große Importsteigerungen in die EU (von plus 26 bis plus 64 Prozent mehr Rindfleischimporte). Der EU-Rindfleischsektor sei aber durch die Covid-19-Krise (Wegbrechen Gastronomie, Tourismus, Außerhausverzehr) und im Fall eines Scheiterns der EU-UK-Verhandlungen noch erheblich stärker betroffen als in der Studie angenommen, was in der Studie nicht berücksichtigt wurde, so ein Kritikpunkt.