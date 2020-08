Dornauer soll offiziell zurück in die SPÖ-Führung

Zuletzt hielt er sich sehr zurück und ging nach der jüngsten Doskozil-Offensive, welcher Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin für die nächste Wahl in Frage gestellt hat, sogar auf Distanz zum Burgenländer. Zugleich streut Dornauer seiner Parteivorsitzenden Rosen. Er spricht von einem engen Austausch in der Corona-Krise, von einer geeinten und gestärkten Partei. „Es ist aber jedem Landesparteichef unbenommen, sich zu SPÖ-Themen zu äußern.“ Er, so Dornauer, habe jedoch keine Veranlassung gesehen, Doskozils Aussagen zu kommentieren. Außerdem lehnt er Denkverbote gegen Rendi-Wagners Vorschlag einer Vier-Tage-Woche ab. „Ein Njet, egal aus welcher Richtung, ist inakzeptabel.“

Nach dem nächsten Parteitag soll Dornauer jetzt in den Bundesgremien voll stimmberechtigt sein. „Ich werde das vorschlagen“, sagte Rendi-Wagner. Gemeinsam übten sie Kritik am angekündigten Abbau von 1800 Mitarbeitern bei Swarovski. „Es ist inakzeptabel, Unternehmen wie dem Tiroler Kristallkonzern finanziell unter die Arme zu greifen und mit arbeitsmarktpolitischen Instrumenten wie der Kurzarbeit zu unterstützen, obwohl sie Hunderte Mitarbeiter entlassen“, kritisierte die SPÖ-Vorsitzende. Für Dornauer hat die Politik mitzureden, wenn es um die Sicherung von Arbeitsplätzen gehe. „Als SPÖ stehen wir hinter den Menschen, die buchstäblich von einem Tag auf den anderen vor die Tür gesetzt wurden. Aus meiner Sicht ist es nicht ausgeschlossen, dass Swarovski am Standort Wattens buchstäblich wieder in altem Glanz erstrahlt – genau dafür setzen wir uns ein.“ (pn)