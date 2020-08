14 weitere "NSU 2.0"-Drohschreiben bestätigt

Wiesbaden – In Deutschland sind 14 weitere "NSU 2.0"-Drohschreiben bekannt geworden. Diese seien seit der Sondersitzung des hessischen Innenausschusses am 21. Juli eingegangen, sagte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag in Wiesbaden.