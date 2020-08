"Captain Marvel“-Fortsetzung unter Regie von Neuling Nia DaCosta

Los Angeles – Für die Fortsetzung des Superheldinnen-Spektakels "Captain Marvel“ ist eine junge, noch wenig bekannte Filmemacherin an Bord. US-Regisseurin Nia DaCosta (30) wird "Captain Marvel 2“ für Marvel Studios inszenieren, wie die US-Branchenblätter Hollywood Reporter und Variety berichteten. Brie Larson ("Kong: Skull Island“) kehrt in der Rolle der ehemaligen Airforce-Pilotin Carol Danvers, die plötzlich Superkräfte entwickelt, zurück. Drehbuchautorin Megan McDonnell ("WandaVision“) ist neu an Bord.