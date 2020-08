Pfefferspray und Tritte: Streit zwischen Autofahrern in Natters eskalierte

Natters – Völlig aus dem Ruder lief am Donnerstag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Autolenkern in Natters. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger auf der Natterer Straße (L226) in Richtung Norden. Gleichzeitig war ein 49-Jähriger auf der Straße in die Gegenrichtung unterwegs. An einer Engstelle trafen die beiden Autos aufeinander.