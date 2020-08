Drei Verletzte bei zwei Unfällen mit Motorrädern in Tirol

Reutte, Schwaz – Zwei Motorradfahrer waren am Donnerstag in Unfälle auf Tirols Straßen verwickelt.

Ein 50-jährige Autolenkerin war gegen 16.10 Uhr von Reutte in Richtung Ammerwald unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 66-jähriger Motorradfahrer. Als sie bei einem Schotterplatz wenden wollte, setzte die Frau den linken Blinker. Der Deutsche dürfte laut Polizei nicht bemerkt haben, dass sie abbiegen wollte. Er setzte zum Überholen an.

Sein Motorrad touchierte die linke Wagenfront und schlitterte über die Fahrbahn. Der 66-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Alkohol war bei einem Unfall in Schwaz im Spiel. Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad auf der Markstraße bergwärts. An einer Kreuzung übersah der Österreicher laut Polizei offenbar eine junge Fußgängerin, die gerade die Straße am Schutzweg überqueren wollte.