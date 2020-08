Vettel über seine Zukunft: "In gewisser Weise Entscheidung getroffen"

Silverstone - Sebastian Vettel rechnet in den nächsten Wochen mit einer Entscheidung über seine mögliche Formel-1-Zukunft. "Es wird noch ein paar Wochen gehen, heute auf morgen wird sich nix ändern", sagte der Ferrari-Pilot vor dem Grand Prix in Silverstone am Sonntag. Vettel kann nach eigener Aussage die Frage "im Moment" noch nicht beantworten, ob er überhaupt über diese Saison hinaus weitermache oder nicht.