Aktivistinnen kritisieren frauenfeindliches Klima in der Türkei

Ankara – Vertreterinnen von Frauenrechtsorganisationen haben ein verschärft frauenfeindliches Klima in der Türkei kritisiert. "Wir haben immer gewusst, dass es einen diskreten Hass in der Gesellschaft gegen unabhängige Frauen gibt, aber jetzt haben sie keine Angst mehr, ihn zu zeigen", sagte Selime Büyükgöze von der Organisation "Mor Chati" in Istanbul der Deutschen Presse-Agentur.