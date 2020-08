Nach einem Jahr Pause: Helene Fischer meldet sich auf Instagram zurück

Auch Fischer selbst merkt dabei an, dass es ihr erster Instagram-Post seit genau einem Jahr sei. Sie beginnt ihren Beitrag mit „D.A.N.K.E." Weiter schreibt sie: „Auch wenn ich wahrscheinlich zur inaktivsten Social-Media-Person geworden bin ... - ich meine: 1 Jahr offline!!! Aber es war verdammt gut - … haben mich gestern dennoch all eure Glückwünsche und lieben Zeilen erreicht, was mir ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit gibt. Jetzt in ein neues Lebensjahr mit 36! Ich freu' mich drauf!"