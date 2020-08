Gletscherstück am italienischen Mont Blanc droht abzubrechen

Turin – Im Mont-Blanc-Massiv im italienischen Teil der Alpen droht ein großes Stück Gletschereis abzubrechen. Dutzende Anrainer und Touristen würden daher im Tal von Val Ferret in der Gemeinde Courmayeur nahe der französischen Grenze in Sicherheit gebracht, erklärten die Behörden am Donnerstag.