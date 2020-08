Manege frei: Circus Roncalli wieder in den Swarovski Kristallwelten zu Gast

Wattens – Der Garten der Swarovski Kristallwelten verwandelt sich auch diesen Sommer in eine Manege, denn trotz Corona-Maßnahmen ist der Circus Roncalli heuer wieder zu Gast. Am Samstag geht es los, bis 6. September sollen Clown Anatoly Akerman, Roncalli‘s Balkonwagen, „Hau den Lukas“ und Co täglich von 10 bis 19 Uhr Besucher begeistern.