Zeugen gesucht: Einbrecher drangen in Büroräume in Walchsee ein

Walchsee – In der Nacht auf Freitag sind Einbrecher in eine Firma in Walchsee eingedrungen, berichtet die Polizei. Zwischen Mitternacht und 5 Uhr früh setzten die Unbekannten sämtliche Bewegungsmelder gewaltsam außer Betrieb, durchsuchten die Büroräume und verschwanden anschließend. Dadurch entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. Hinweise bitte unter folgender Nummer: 059133/7216. (TT.com)