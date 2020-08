Riss im Nassereither Tunnel: Fernpassstraße ab Dienstag gesperrt

Grund für die Sperre: Im Zuge einer regulären Revision wurde vergangene Woche ein Riss in der Unterflurtrasse der Umfahrung Nassereith festgestellt. Es wurden bereits erste Vorbereitungsarbeiten eingeleitet.

➤ Bei den Baumaßnahmen wird Material vom Dach der Galerie entfernt, um dieses zu entlasten. Darüber hinaus wird ein Überwachungssystem installiert. Dadurch werden frühzeitig Bewegungen im Bereich der Risse erkennbar, sodass Sofortmaßnahmen eingeleitet werden können. Derzeit ist ein langfristiges Sanierungskonzept des Landes in Arbeit.

Eine lokale Umleitung für den Ziel- und Quellverkehr bis zu 3,5 Tonnen sowie für dringende Versorgungsfahrten mit Fahrzeugen über 3,5 Tonnen sei eingerichtet worden. "Auf der Umleitungsstrecke ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen", so das Land in einer Aussendung am Montag.