Flugzeug bei Landung in Indien verunglückt, neun Tote

Ein Flugzeugunglück bei starkem Regen auf nasser Piste in Indien hat mindestens neun Menschen das Leben gekostet. Mindestens 123 Menschen seien verletzt worden, sagte ein höherer Polizeimitarbeiter am Flughafen Calicut im Bundesstaat Kerala am Freitagabend.

Die Air-India-Express-Maschine IX 1344 aus Dubai mit rund 190 Menschen an Bord sei bei der Landung in dem südindischen Bundesstaat über die Landebahn hinaus geschlittert, berichtete ein Sprecher der Zivilluftfahrtbehörde. Unter den 184 Passagieren seien auch zehn Kleinkinder. Zudem seien zwei Piloten und vier Flugbegleiter an Bord gewesen.

📽| Video: Der Fernsehsender NDTV berichtet von der Unfallstelle

