58-Jähriger nach Kajak-Unfall auf der Drau reanimiert

Von einem Radfahrer auf dem Drautal Radweg wurde der Mann am Ufer liegend gesichtet und von den nachfolgenden Kajakfahrern die Rettungskette in Gang gesetzt. Der 58-Jährige musste durch den Notarzt reanimiert werden und wurde anschließend in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Nach Angaben des behandelnden Arztes befand sich der Mann in kritischem Zustand.