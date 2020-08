Regierungs-Mieze oder Designer-Muse: Berühmte Katzen der Geschichte

Berlin – Schon die alten Ägypter haben Katzen verehrt – und als heilig angesehen. Jahrtausende später sind sie die Lieblingshaustiere vieler. Die Vierbeiner haben die Unterhaltungsbranche erobert, dienen Politikern oder schmücken wichtige Ämter. Am 8. August ist Weltkatzentag. Ein Überblick über die berühmtesten Miezen:

Larry lebt seit 2011 in der Downing Street Number 10 in London – der Amtswohnung des britischen Premierministers. Unter David Cameron traf der Kater sogar Barack Obama.

Aktuell gehört er zum Team von Boris Johnson, jagt Mäuse und kommentiert auf einem satirischen Twitter-Account mit fast 400.000 Followern das politische Geschehen. Übrigens: Auch Winston Churchill hatte in den 1940er Jahren schon einen sogenannten Chief Mouser – Nelson.

Zunächst scheint das Tier auf Pfoten im Märchen der Brüder Grimm nur ein nutzloses Erbstück zu sein. Mit Schuhwerk wird es jedoch zu einem gerissenen Vierbeiner. Sein Herrchen macht es zu einem reichen Mann. Mittlerweile hat es der Kater bis in die Welt des Animationsfilms geschafft: erst als treuer Begleiter des grünen Ogers „Shrek“, dann 2011 im eigenen Streifen.

Eigentlich hieß sie Tardar Sauce. Doch die heruntergezogenen Mundwinkel und der mürrische (auf englisch: grumpy) Blick machten sie 2012 zur Grumpy Cat – und zur wohl bekanntesten Mieze des Internets. 2014 erschien in den USA sogar ihr eigener Film. Und da Legenden nie sterben, ist die Samtpfote auch nach ihrem Tod noch ein Star – mit mehr als 2,5 Millionen Instagram-Fans.

Er ist frech, fett und frisst am liebsten Lasagne: Der faule und zugleich witzige Kater bringt die Leser der Comics seit 1978 zum Lachen. Die Zeichnungen zeigen auf parodistische Art und Weise das Verhältnis zwischen dem Stubentiger und seinem Besitzer Jon Arbuckle. Genau wie Grumpy Cat wurde auch Garfield ein Filmstar und flimmerte 2004 und 2006 über die Leinwände.

📽️ Video | Lasagne-Tanz in „Garfield 2"

Der Kater bindet Hausmaus Jerry an ein Seil, schnürt sie an die Angel wirft sie den Fischen zum Fraß vor. Doch wie so oft kann Jerry entkommen und verwendet letztendlich Tom als Fischköder. Das Gespann gehört aufgrund der lustigen Verfolgungsjagden und skurrilen Zweikämpfe wohl zu den beliebtesten Zeichentrick-Duos.