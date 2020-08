Rund 50 Festnahmen bei Protesten von LGBT-Unterstützern in Polen

Warschau – Bei Protesten gegen die Festnahme einer LGBT-Aktivistin in Polen sind rund 50 Demonstranten in Gewahrsam genommen worden (das englische Kürzel LGBT steht für lesbisch, schwul, bisexuell und transgender). Den 48 Festgenommenen werde unter anderem Beleidigung von Polizeibeamten und Beschädigung eines Polizeiautos vorgeworfen, teilte die polnische Polizei am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.