Demonstranten stürmten Außenministerium in Beirut

Die internationalen Hilfsbemühungen für Beirut nach der gewaltigen Explosion am Hafen der Stadt gewinnen an Fahrt. Am Sonntag wollen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die Vereinten Nationen gemeinsam eine Geberkonferenz für den schon zuvor von einer Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der Corona-Pandemie geplagten Libanon ausrichten.

Auch US-Präsident Donald Trump kündigte seine Teilnahme an der Videokonferenz an, die Gelder für den Wiederaufbau von Beirut sammeln soll. Deutschland wird Regierungskreisen zufolge von Außenminister Heiko Maas vertreten. In Beirut selbst waren für Samstag Proteste gegen die Regierung angekündigt.

Trump twitterte, drei große US-Flugzeuge seien auf dem Weg nach Beirut. Sie hätten medizinische Ausrüstung, Lebensmittel, Wasser und Rettungskräfte an Bord. "Alle wollen helfen." Laut US-Behörden werden die Hilfen einen Wert von mehr als 15 Millionen Dollar haben. Mit den Medikamenten und sonstigen medizinischen Gütern könnten bis zu 60.000 Personen drei Monate versorgt werden.

Macron war bereits am Donnerstag nach Beirut gereist, um den Menschen Unterstützung beim Wiederaufbau zu versprechen. Er werde sicherstellen, dass die Hilfsgelder nicht in "korrupte Hände" fielen. Ein Thema bei der Videokonferenz wird daher sein, wie die Hilfe der libanesischen Bevölkerung direkt zugute kommen kann. Kritiker werfen der Führung in Beirut vor, das Land durch Günstlingswirtschaft in die Krise geführt zu haben.