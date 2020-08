Galtür – Ein dreijähriges Kind aus Belgien ist am Samstagnachmittag aus einem Hotelfenster in Galtür gestürzt. Das Mädchen stürzte aus noch unbekannter Ursache aus einem Fenster des Speisesaals fast vier Meter in die Tiefe. Es wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Zams geflogen. (TT.com)