Beifahrer auf Mofa: 17-Jähriger kam bei Unfall in Oberau ums Leben

Oberau – Bei einem schweren Mofa-Unfall in Oberau ist in der Nacht auf Sonntag ein 17-jähriger Jugendlicher ums Leben gekommen. Der junge Mann war als Beifahrer eines 14-jährigen Burschen unterwegs, der offenbar aufgrund erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Vehikel verlor und es zum Sturz brachte, berichtet die Polizei am Sonntag. Zu dem Unfall kam es demnach um 1 Uhr auf der Wildschönauer Landesstraße von Niederau in Richtung Mühltal.