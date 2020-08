Beifahrer auf Mofa (17) kam bei Unfall in Oberau ums Leben

Oberau – Ein Jugendlicher tot, ein weiterer schwer verletzt. Das ist die traurige Bilanz eines Unfalls, der sich in der Nacht auf gestern in Oberau ereignete. Mit seinem Mofa kam ein Jugendlicher (14) zu Fall. Ein 17-Jähriger, der auf dem Sozius mitfuhr, wurde daraufhin über die Leitplanke geschleudert und stürzte vier Meter tief in einen Bach. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei gestern in einer Aussendung mitteilte, passierte der Unfall gegen ein Uhr Sonntag Früh. Eine Gruppe von insgesamt drei Motorrädern fuhr von Niederau kommend über die Wildschönauer Landstraße in Richtung Mühltal. Teil der Gruppe war auch ein 14-Jähriger, der einen 17-Jährigen auf dem Sozius seines Mofas mitführte. Im Ortsgebiet von Oberau habe der Bursche laut Exekutive dann die Kontrolle über das Kleinmotorrad verloren – vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit. Er geriet auf der Fahrbahn zu weit nach links, prallte gegen die Leitplanke und stürzte. Sein Beifahrer stieß mit dem Kopf gegen die Leitschiene, verlor dabei seinen Helm und fiel daraufhin vier Meter tief in einen Bach. Er starb noch an der Unfallstelle.