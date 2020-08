Vermisster 25-jähriger Alpinist am Karles Kar in Kappl tot aufgefunden

Der Einheimische war am Samstag gegen 12.30 Uhr bei der Niederelbehütte in Richtung Schwarzsee aufgebrochen. Von dort stieg er laut Polizei weiter zur Roten Wand auf 2808 Meter auf und wollte den Grat entlang in Richtung der so genannten Karles Köpfe gehen. Da der 25-Jährige nicht wie vereinbart gegen 17 Uhr wieder auf der Niederelbehütte ankam und telefonisch nicht erreichbar war, wurde ab 19.30 Uhr die Suchaktion eingeleitet. Um 2 Uhr morgens musste sie ergebnislos abgebrochen werden.